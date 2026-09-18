Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,546-0,23%VEON-RX66,3+0,45%CHMK3 180-0,78%IMOEX2 248,46-0,02%RTSI838,15-0,02%RGBI112,55+0,09%RGBITR768,73+0,12%
Главная / Политика /

Явка на выборах в Госдуму перешагнула 6%

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Явка на выборах в Государственную думу составила 6,1% по состоянию на 11:16 мск, сообщил корреспондент «Ведомостей». Данные выведены на табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выборы стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября. 

В Донецкой народной республике (ДНР) явка превысила 74%, в Луганской – 20%, в Запорожской области – 41%, в Херсонской – 47%.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что на досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Речь идет о 12 российских субъектах.

Россияне избирают 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Помимо депутатов Госдумы избирают и членов региональных парламентов, а также губернаторов.

Бюллетень при голосовании по федеральным спискам состоит из 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина».  

Читайте также:Главное о первом дне голосования
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь