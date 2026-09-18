Явка на выборах в Госдуму перешагнула 6%
Явка на выборах в Государственную думу составила 6,1% по состоянию на 11:16 мск, сообщил корреспондент «Ведомостей». Данные выведены на табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Выборы стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября.
В Донецкой народной республике (ДНР) явка превысила 74%, в Луганской – 20%, в Запорожской области – 41%, в Херсонской – 47%.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что на досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Речь идет о 12 российских субъектах.
Россияне избирают 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Помимо депутатов Госдумы избирают и членов региональных парламентов, а также губернаторов.
Бюллетень при голосовании по федеральным спискам состоит из 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина».