Досрочно проголосовали 4,21 млн жителей новых и приграничных регионов

17 сентября Памфилова говорила, что предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от всех остальных, поскольку в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. По ее словам, в регионах, где действует военное положение, установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов. По словам председателя ЦИК, трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности.