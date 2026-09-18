Досрочно проголосовали 4,21 млн жителей новых и приграничных регионов
На досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Речь идет о 12 российских субъектах.
Выборы в России стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября. Россияне избирают депутатов Госдумы, членов региональных парламентов и губернаторов.
17 сентября Памфилова говорила, что предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от всех остальных, поскольку в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. По ее словам, в регионах, где действует военное положение, установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов. По словам председателя ЦИК, трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности.