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Досрочно проголосовали 4,21 млн жителей новых и приграничных регионов

Максим Цуланов
Александр Полегенько/ТАСС
Александр Полегенько/ТАСС

На досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Речь идет о 12 российских субъектах.

Выборы в России стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября. Россияне избирают депутатов Госдумы, членов региональных парламентов и губернаторов.

17 сентября Памфилова говорила, что предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от всех остальных, поскольку в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. По ее словам, в регионах, где действует военное положение, установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов. По словам председателя ЦИК, трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Труднодоступные голоса: как проходит «досрочка» на выборах
Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях организуется непосредственно по месту нахождения избирателей – в изолированных поселках, на метеостанциях, приисках, в золотодобывающих артелях и на судах, находящихся в плавании. Члены комиссий добираются к избирателям на вертолетах, снегоходах, катерах и вездеходах.На фото: сотрудники выездной группы ЦИК прибыли на Таймыр (Красноярский край).
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Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях организуется непосредственно по месту нахождения избирателей – в изолированных поселках, на метеостанциях, приисках, в золотодобывающих артелях и на судах, находящихся в плавании. Члены комиссий добираются к избирателям на вертолетах, снегоходах, катерах и вездеходах.

На фото: сотрудники выездной группы ЦИК прибыли на Таймыр (Красноярский край). / ТАСС

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