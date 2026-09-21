ЦИК обработал более 95% протоколов на выборах в Госдуму
По итогам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
За КПРФ отданы 13,8% голосов, за ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров взяла 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента набирают «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).
«Единая Россия набрала 57,6% уже после обработки 67,12% протоколов участковых избирательных комиссий.
Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев заявил, что выборы прошли, несмотря на провокации. Он рассказал, что цифровая инфраструктура «Единой России» подвергалась атакам со стороны Украины. По его словам, трафик шел также из Франции, Великобритании и Нидерландов, однако специалисты профильных структур отразили их и заблокировали IP-адреса их источников.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов. В восьми субъектах губернаторов избирали прямым голосованием – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Прошли также выборы депутатов законодательных собраний в 39 российских субъектах и выборы в городские думы десяти региональных столиц.