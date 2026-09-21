Памфилова: недействительными признали более 36 800 бюллетеней
Недействительными признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 российских регионах. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, бюллетени были признаны недействительными в Бурятии, Крыму, Мариуполе, в Республике Саха, Якутии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областях, а также в Москве.
«Подчеркну: всего на 20 избирательных участках из более чем 90 с лишним тысяч. Это минимальное количество», – обратила внимание Памфилова.
В числе причин такого решения глава ЦИК, в частности, назвала нарушение порядка голосования вне помещения для голосования, выдачу избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу избирателям, которые на самом деле зарегистрированы по месту жительства на территории другого избирательного округа, нарушение пломбирования или повреждение печати переносного ящика для голосования, вброс избирательных бюллетеней и стационарный ящик для голосования и др.
По словам Памфиловой, явка на выборах в Госдуму превысила 59%.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. По результатам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму. За КПРФ отданы 13,8% голосов, за ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров получила 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента получили «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).