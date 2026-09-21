Памфилова: по решению суда с выборов сняли 15 наблюдателей
15 наблюдателей на выборах в Госдуму пришлось удалить по решению суда, заявила в ходе оглашения предварительных результатов выборов председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«Реально заявились 115, присутствовали 63 наблюдателя. К сожалению, число наблюдателей слегка уменьшилось за счет того, что 15 из них в 8 регионах пришлось, к большому нашему сожалению, удалять по суду», – сказала она.
Шесть исключенных наблюдателей были направлены от КПРФ. От партии «Яблоко» удалили пять человек, от «Справедливой России» – двух человек, от ЛДПР – одного человека.
Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Итоговая явка в этом году составила 59,32%. Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму достигла 90,88%.
При этом на участках работали более 336 000 наблюдателей. Недействительными были признаны 36 850 бюллетеней.
20 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной и тяжелой за свою политическую карьеру. Тем не менее она сказала, что, несмотря на все вызовы, угрозы и жертвы, выборы прошли максимально «чисто».