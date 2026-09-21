Памфилова: по решению суда с выборов сняли 15 наблюдателей

20 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной и тяжелой за свою политическую карьеру. Тем не менее она сказала, что, несмотря на все вызовы, угрозы и жертвы, выборы прошли максимально «чисто».