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Трамп вновь призвал к урегулированию украинского конфликта

Анна Суслова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Конфликт на Украине должен быть прекращен, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что украинские атаки повредили нефтеперерабатывающие заводы. «Страдает весь мир», – написал он.

16 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что перспектива политико-дипломатического решения конфликта на Украине не стала ближе, чем она была несколько месяцев назад. Он отметил, что главный вопрос заключается в том, получится ли у тех сил, которые выступают за политико-дипломатическое решение конфликта на Украине, «найти пути, как сдвинуть в этом направлении европейскую партию конфликта», которая влияет на решения украинской стороны.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова ждать предложений о проведении новых переговоров по Украине, но «больших иллюзий питать не будет».

17 сентября Трамп заявил, что правительство США ведет «очень сложную работу» по мирному урегулированию украинского вопроса, который стал причиной роста цен на дизельное топливо. Но урегулирование в скором времени будет достигнуто.

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