Reuters: ЕС продолжит обсуждать снятие санкций с Усманова и Фридмана 22 сентября
Послы 27 стран Евросоюза (ЕС) продолжат 22 сентября переговоры о снятии санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Переговоры проходят в Брюсселе. По словам одного из дипломатов, представители стран ЕС рассчитывают достичь соглашения утром 22 сентября. Решение о продлении санкций требует согласия всех 27 стран Евросоюза. Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении санкций в отношении нескольких тысяч российских физических и юридических лиц на три года вместо обычных шести или 12 месяцев.
21 сентября Reuters писало, что ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Фридмана и Усманова. По данным агентства, Франция вслед за Словакией выступила за исключение Усманова из санкционного списка, после чего Люксембург потребовал снять ограничения с Фридмана. Из-за этого вопроса постоянные представители стран ЕС не смогли договориться о продлении санкций.
Санкции в отношении Усманова и Фридмана были введены ЕС в 2022 г. после начала спецоперации России на Украине. Ограничения предусматривают, в частности, заморозку активов и запрет на въезд в страны ЕС. Оба бизнесмена оспаривают введенные против них санкции.