Reuters: ЕС продолжит обсуждать снятие санкций с Усманова и Фридмана 22 сентября

Санкции в отношении Усманова и Фридмана были введены ЕС в 2022 г. после начала спецоперации России на Украине. Ограничения предусматривают, в частности, заморозку активов и запрет на въезд в страны ЕС. Оба бизнесмена оспаривают введенные против них санкции.