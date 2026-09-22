Федорищев сообщил о крупной беспилотной атаке на Самарскую область

Днем 21 сентября дежурные средства ПВО сбили 45 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. БПЛА были ликвидированы в небе над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей, Башкирии и Крыма, сообщало Минобороны РФ.