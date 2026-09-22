Федорищев сообщил о крупной беспилотной атаке на Самарскую область
Вооруженные силы Украины предприняли крупную беспилотную атаку на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА», – написал он в мессенджере Max в 04:11 мск.
На момент публикации материала опасность БПЛА в регионе сохраняется. Ночью Росавиация ограничила работу аэропорта в Самаре («Курумоч»).
Днем 21 сентября дежурные средства ПВО сбили 45 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. БПЛА были ликвидированы в небе над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей, Башкирии и Крыма, сообщало Минобороны РФ.