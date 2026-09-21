Силы ПВО за день сбили 45 украинских БПЛА над регионами России

За прошедшие сутки в результате атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область один человек погиб и трое пострадали. Дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Андрейковичи Погарского района. Погиб хозяин дома. Власти региона окажут необходимую помощь его родственникам. Еще три человека пострадали при атаках дронов-камикадзе на движущиеся автомобили. Двое мужчин и женщина получили ранения на автодороге Стародуб – Клинцы, а также вблизи села Картушин Стародубского района.