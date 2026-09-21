Силы ПВО за день сбили 45 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства ПВО сбили 45 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в течение дня. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, дроны были уничтожены в небе над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей, Башкирии и Крыма.
За прошедшие сутки в результате атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область один человек погиб и трое пострадали. Дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Андрейковичи Погарского района. Погиб хозяин дома. Власти региона окажут необходимую помощь его родственникам. Еще три человека пострадали при атаках дронов-камикадзе на движущиеся автомобили. Двое мужчин и женщина получили ранения на автодороге Стародуб – Клинцы, а также вблизи села Картушин Стародубского района.
В ночь на 21 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями и Краснодарским краем. Также дроны поразили над Адыгеей, Башкирией, Татарстаном и над акваторией Черного моря.