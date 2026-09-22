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Британия впервые запустила тяжелую торпеду с подводного БПЛА

Инна Шульгина

Великобритания впервые запустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата. Испытания были проведены «в рамках усилий по противодействию растущей угрозе со стороны России», пишет The i Paper.

Торпеду выпустили на минувшей неделе в водах Великобритании с 12-метрового подводного беспилотника «Экскалибур» ВМС США . Оружие, разработанное США и Австралией, предназначено для уничтожения кораблей и глубоководных подводных лодок, отмечает издание.

Тренировка была проведена Великобританией и США в рамках оборонного партнерства AUKUS с Австралией, которая занимается разработкой подводных лодок нового поколения, искусственного интеллекта и автономных подводных систем.

16 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к конфликту против России, нападет на РФ, это будет уже совсем другое противостояние и оно будет очень коротким. Он выразил надежду, что это предостережение было услышано в европейских столицах и «в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу».

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