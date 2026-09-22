Британия впервые запустила тяжелую торпеду с подводного БПЛА

16 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к конфликту против России, нападет на РФ, это будет уже совсем другое противостояние и оно будет очень коротким. Он выразил надежду, что это предостережение было услышано в европейских столицах и «в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу».