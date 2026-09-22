Президент МККК пожаловалась на сокращение финансирования
Международный комитет Красного Креста (МККК) за четыре года существенно сократил бюджет и тысячи должностей (МККК). При этом президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер не ожидает роста финансирования гуманитарной деятельности в обозримом будущем, сообщила она «Ведомостям».
По ее словам, Комитету пришлось свернуть некоторые из своих программ и оказывать меньше гуманитарной помощи людям, которые нуждаются в ней.
«В этом году мы рассчитываем на стабильный бюджет, что означает, что нам не нужно сокращать программы или штатное расписание, но я не ожидаю увеличения финансирования гуманитарной деятельности в обозримом будущем», – сказала Сполярич-Эггер.
Президент МККК отметила, что Комитету нужно продолжать вкладывать средства в повышение эффективности работы и «расставлять приоритеты там, где мы можем добиться наибольших изменений». Но, по ее словам, гуманитарные организации не могут и дальше справляться с последствиями новых войн. Сполярич-Эггер убеждена, что при сокращении количества конфликтов и улучшении соблюдения международного гуманитарного права потребность в гуманитарной помощи снизится.
Мирьяна Сполярич-Эггер стала президентом МККК в 2022 г. Ранее она работала помощником генсекретаря ООН, помощником администратора программы развития ООН и директором Регионального бюро по странам Европы и СНГ.