Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL24,145-0,02%CNY Бирж.00%IMOEX2 257,98-0,88%RTSI845,84-0,76%RGBI112,68+0,01%RGBITR770,54+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент МККК пожаловалась на сокращение финансирования

Инна Шульгина

Международный комитет Красного Креста (МККК) за четыре года существенно сократил бюджет и тысячи должностей (МККК). При этом президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер не ожидает роста финансирования гуманитарной деятельности в обозримом будущем, сообщила она «Ведомостям».

По ее словам, Комитету пришлось свернуть некоторые из своих программ и оказывать меньше гуманитарной помощи людям, которые нуждаются в ней.

«В этом году мы рассчитываем на стабильный бюджет, что означает, что нам не нужно сокращать программы или штатное расписание, но я не ожидаю увеличения финансирования гуманитарной деятельности в обозримом будущем», – сказала Сполярич-Эггер.

Президент МККК отметила, что Комитету нужно продолжать вкладывать средства в повышение эффективности работы и «расставлять приоритеты там, где мы можем добиться наибольших изменений». Но, по ее словам, гуманитарные организации не могут и дальше справляться с последствиями новых войн. Сполярич-Эггер убеждена, что при сокращении количества конфликтов и улучшении соблюдения международного гуманитарного права потребность в гуманитарной помощи снизится.

Мирьяна Сполярич-Эггер стала президентом МККК в 2022 г. Ранее она работала помощником генсекретаря ООН, помощником администратора программы развития ООН и директором Регионального бюро по странам Европы и СНГ.

Читайте также:Мирьяна Сполярич-Эггер: «Людям нужно увидеть какой-то свет в конце тоннеля»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её