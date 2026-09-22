Президент МККК пожаловалась на сокращение финансирования

Президент МККК отметила, что Комитету нужно продолжать вкладывать средства в повышение эффективности работы и «расставлять приоритеты там, где мы можем добиться наибольших изменений». Но, по ее словам, гуманитарные организации не могут и дальше справляться с последствиями новых войн. Сполярич-Эггер убеждена, что при сокращении количества конфликтов и улучшении соблюдения международного гуманитарного права потребность в гуманитарной помощи снизится.