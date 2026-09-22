Президент МККК заявила о росте жертв из-за вольных трактовок «военных объектов»
Вольное толкование понятия «военный объект» превращает конфликты в войны против мирного населения, уничтожая основу существования целого народа. Об этом заявила «Ведомостям» президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер.
Президент МККК отметила, что «военный объект» и «объект двойного назначения» являются ключевыми терминами, к которым нужно подойти по-новому.
«Проблема, с которой мы сталкиваемся в диалоге со всеми сторонами конфликта, будь то государственные или негосударственные субъекты, заключается в том, что нам постоянно говорят: «Это была законная цель, объект имел военное назначение, он обеспечивал военную деятельность». Но допустимо ли атаковать больницу, где находятся дети и роженицы, даже если этот объект используется не по прямому назначению? Что для нас важнее: жизнь детей или военная цель?» – сказала Сполярич-Эггер.
По ее словам, ситуацию усугубляет риторика, направленная на расчеловечивание противника. Заявления вроде «нужно уничтожить экономическую базу страны» несут серьезную опасность, убеждена Сполярич-Эггер.
Директор МККК также отметила, что если войн будет меньше, а международное гуманитарное право станет лучше соблюдаться, потребность в гуманитарной помощи уменьшится.