Президент МККК заявила о росте жертв из-за вольных трактовок «военных объектов»

«Проблема, с которой мы сталкиваемся в диалоге со всеми сторонами конфликта, будь то государственные или негосударственные субъекты, заключается в том, что нам постоянно говорят: «Это была законная цель, объект имел военное назначение, он обеспечивал военную деятельность». Но допустимо ли атаковать больницу, где находятся дети и роженицы, даже если этот объект используется не по прямому назначению? Что для нас важнее: жизнь детей или военная цель?» – сказала Сполярич-Эггер.