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Слюсарь: силы ПВО сбили более 70 беспилотников в Ростовской области

Инна Шульгина
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

За ночь дежурные силы ПВО ликвидировали свыше 70 украинских беспилотников в семи районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА были уничтожены в Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском, Азовском районах. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Российские военнослужащие за ночь сбили 297 беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны РФ. Помимо Ростовской области БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Крыма.

В Самарской области сбили десятки БПЛА. Повреждены гражданские объекты, включая частные дома и автомобили, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

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