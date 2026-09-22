Песков напомнил Киеву, что нужно сделать для заключения мира
Заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно то ли продолжения конфликта с Россией, то ли его остановки не вяжутся друг с другом. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин и российская сторона всегда выступали за прочный мир, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст.
«Очевидная ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться и дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру», – сказал Песков.
21 сентября Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня без условий и переходу к дипломатии. Он добавил, что готов встретиться с президентом Путиным для урегулирования конфликта. Об этом сообщило издание «Страна». 20 сентября Зеленский на саммите в Закарпатье заявил, что Украине необходимы еще 40 дней, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия.
22 сентября замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что Россия рассмотрит предложение Украины о встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН, если Киев выступит с таким обращением. По его словам, сейчас украинская сторона не обращалась к России с предложением провести такую встречу. Переговоры с представителями Киева также не значатся в графике главы МИД РФ Сергея Лаврова.