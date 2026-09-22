Песков напомнил Киеву, что нужно сделать для заключения мира

«Очевидная ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться и дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру», – сказал Песков.