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МИД: Россия рассмотрит предложение Украины о встрече на Генассамблее ООН

Анна Виноградова
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Россия рассмотрит предложение Украины о встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН, если Киев выступит с таким обращением. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

По его словам, сейчас украинская сторона не обращалась к России с предложением провести такую встречу. Переговоры с представителями Киева также не значатся в графике главы МИД РФ Сергея Лаврова.

16 сентября Лавров заявил о готовности России ждать предложений по новым переговорам с Украиной. При этом глава МИДа отметил, что Москва не рассчитывает на скорое появление таких инициатив. В тот же день генсек ООН Антониу Гутерриш допустил проведение трехсторонней встречи России Украины и США в штаб-квартире организации во время Генассамблеи.

19 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил обсуждение конфликта на Украине Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН. Ранее Лавров подтвердил, что намерен встретиться с американским госсекретарем в Нью-Йорке. 22 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским на полях мероприятий 81-й сессии Генассамблеи ООН.

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