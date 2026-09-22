МИД: Россия рассмотрит предложение Украины о встрече на Генассамблее ООН

16 сентября Лавров заявил о готовности России ждать предложений по новым переговорам с Украиной. При этом глава МИДа отметил, что Москва не рассчитывает на скорое появление таких инициатив. В тот же день генсек ООН Антониу Гутерриш допустил проведение трехсторонней встречи России Украины и США в штаб-квартире организации во время Генассамблеи.