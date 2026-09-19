МИД: Лавров и Рубио могут детально обсудить Украину на полях Генассамблеи ООН

15 сентября Лавров заявил о намерении встретиться с Рубио в Нью-Йорке. 23 июля в Маниле глава российского МИДа и госсекретарь США провели переговоры на полях мероприятий АСЕАН. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на фронте и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы. При этом он подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.