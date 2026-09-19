МИД: Лавров и Рубио могут детально обсудить Украину на полях Генассамблеи ООН
Потенциальная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке позволит обсудить развитие украинского конфликта. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это станет подходящим поводом и подходящими рамками для детального обсуждения всей ситуации.
15 сентября Лавров заявил о намерении встретиться с Рубио в Нью-Йорке. 23 июля в Маниле глава российского МИДа и госсекретарь США провели переговоры на полях мероприятий АСЕАН. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на фронте и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы. При этом он подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться в октябре.