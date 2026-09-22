Трамп встретится с Зеленским 22 сентября в Нью-Йорке

В этот день Трамп также выступит на заседании Генассамблеи ООН в 16:55 мск. Кроме того, американский президент примет участие в подписании документов по договоренностям администрации США с руководством Дании и Гренландии, а также проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Великобритании Энди Бернэмом в 18:45 мск и Японии Санаэ Такаити в 19:30 мск.