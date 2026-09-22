Трамп встретится с Зеленским 22 сентября в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп 22 сентября проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, опубликованный пресс-службой Белого дома, передает Axios.
Согласно документу, двусторонняя встреча состоится на полях мероприятий общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Начало переговоров запланировано на 20:15 мск.
В этот день Трамп также выступит на заседании Генассамблеи ООН в 16:55 мск. Кроме того, американский президент примет участие в подписании документов по договоренностям администрации США с руководством Дании и Гренландии, а также проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Великобритании Энди Бернэмом в 18:45 мск и Японии Санаэ Такаити в 19:30 мск.
Вечером в одном из отелей Нью-Йорка Трамп встретится с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Эта беседа запланирована на 02:40 мск 23 сентября. Помимо этого, американский лидер проведет встречу с руководителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В состав Совета сотрудничества входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Трамп также примет участие в мероприятии, посвященном деятельности созданного США регионального альянса по борьбе с организованной преступностью «Щит Америк».
При этом украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники 19 сентября писало, что встреча с Зеленским не входит в расписание двусторонних контактов американского лидера Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
21 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщило о встрече украинского лидера с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в ирландском аэропорту Шаннон. По словам собеседника агентства, украинский лидер и глава американской разведки контактировали во время дозаправки их воздушных судов. Источники отказались раскрыть детали разговора.