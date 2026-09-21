Reuters: Зеленский встретился с главой ЦРУ в Ирландии

The Wall Street Journal 27 августа со ссылкой на источники сообщила, что одной из целей поездки могло быть предостережение России от нападения на страны НАТО. Однако президент США Дональд Трамп в интервью Axios назвал визит обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о предостережении, заявив, что не обеспокоен возможностью нападения РФ на альянс.