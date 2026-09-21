Reuters: Зеленский встретился с главой ЦРУ в Ирландии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в ирландском аэропорту Шаннон. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, украинский лидер и глава американской разведки контактировали во время дозаправки их воздушных судов. Источники отказались раскрыть детали разговора.
25 августа директор ЦРУ прилетал в Москву. 26 августа Песков заявил, что визит Рэтклиффа был связан с контактами между спецслужбами, а 27 августа директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров и отметил, что в них нет ничего необычного.
The Wall Street Journal 27 августа со ссылкой на источники сообщила, что одной из целей поездки могло быть предостережение России от нападения на страны НАТО. Однако президент США Дональд Трамп в интервью Axios назвал визит обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о предостережении, заявив, что не обеспокоен возможностью нападения РФ на альянс.