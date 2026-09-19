Трамп не планирует встречаться с Зеленским на Генассамблее ООН

В 2026 г. Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке проходит с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Это 81-я сессия. В эти дни главы государств, правительств и министры иностранных дел соберутся, чтобы изложить свои позиции по ключевым мировым проблемам.