Трамп не планирует встречаться с Зеленским на Генассамблее ООН
Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским не входит в расписание двусторонних контактов американского лидера Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным ресурса, глава Белого дома в ходе мероприятия встретится с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, а также с главой правительстве Японии Санаэ Такаити. Последний контакт особенно важен на фоне предстоящего саммита Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, уточнило издание. Кроме того, американский лидер планирует провести встречу с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
В 2026 г. Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке проходит с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Это 81-я сессия. В эти дни главы государств, правительств и министры иностранных дел соберутся, чтобы изложить свои позиции по ключевым мировым проблемам.
19 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров может встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН, чтобы детально обсудить конфликт на Украине.