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Главная / Политика /

Песков: Москве импонирует настрой АдГ по отношению к России

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кремль не располагает информацией о попытках немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) наладить контакты с Москвой. При этом России импонирует настрой АдГ на налаживание отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как политическая сила Германии [АдГ], популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, – это не может нам не импонировать», – сказал Песков.

По его словам, заявления АдГ выглядят для России намного выигрышнее, чем высказывания канцлера Германии и лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридриха Мерца, «который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес Российской Федерации».

21 сентября на выборах в ландтаг (парламент) Мекленбурга – Передней Померании ХДС не преодолел 5%-ный барьер. «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 38,2%. На втором месте – СДПГ с 35,5% голосов. 6 сентября АдГ победила на выборах ландтага в федеральной земле Саксония-Анхальт, получив 43,8%. ХДС набрал лишь лишь 17,2%.

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