ХДС Мерца впервые не прошел в земельный парламент ФРГ
Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца не преодолел 5%-ный барьер на выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании. Партия набрала 4,9% голосов, сообщил региональный избирком. Лидирует «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 38,2%.
На втором месте Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 35,5% голосов.
Мерц уже назвал результат ХДС катастрофой. По его словам, партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ.
Это худший результат ХДС за всю историю Германии. Партия впервые не попала в земельный парламент с момента своего основания.