ХДС Мерца впервые не прошел в земельный парламент ФРГ

Ранее, 6 сентября, АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов, а ХДС набрал только 17,2%. Явка в Саксонии-Анхальт составила 77,8% – рекорд после объединения Германии. Тогда Мерц признал поражение и заявил о «тектоническом сдвиге» в партийной системе.