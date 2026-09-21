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ХДС Мерца впервые не прошел в земельный парламент ФРГ

Ведомости
dpa/picture-alliance / ТАСС
dpa/picture-alliance / ТАСС

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца не преодолел 5%-ный барьер на выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании. Партия набрала 4,9% голосов, сообщил региональный избирком. Лидирует «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 38,2%.

На втором месте Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 35,5% голосов.

Мерц уже назвал результат ХДС катастрофой. По его словам, партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ.

Это худший результат ХДС за всю историю Германии. Партия впервые не попала в земельный парламент с момента своего основания.

Ранее, 6 сентября, АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов, а ХДС набрал только 17,2%. Явка в Саксонии-Анхальт составила 77,8% – рекорд после объединения Германии. Тогда Мерц признал поражение и заявил о «тектоническом сдвиге» в партийной системе.

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