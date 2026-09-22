Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
USBN0,112-0,18%CNY Бирж.12,566+0,57%IMOEX2 291,63+1,49%RTSI858,44+1,49%RGBI112,64-0,03%RGBITR770,31+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков назвал незаконными санкции в отношении всех россиян

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Кремле считают незаконными санкции в отношении всех россиян. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение нескольких европейских стран снять ограничения с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

«Вы знаете, что мы считаем эти санкции незаконными. Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан», – сказал Песков.

21 сентября Reuters писало, что послы 27 стран Евросоюза предварительно согласовали снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Ограничения отменят, если ни одно из государств – членов ЕС не выступит против решения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь