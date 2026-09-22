Песков назвал незаконными санкции в отношении всех россиян
В Кремле считают незаконными санкции в отношении всех россиян. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение нескольких европейских стран снять ограничения с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
«Вы знаете, что мы считаем эти санкции незаконными. Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан», – сказал Песков.
21 сентября Reuters писало, что послы 27 стран Евросоюза предварительно согласовали снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Ограничения отменят, если ни одно из государств – членов ЕС не выступит против решения.