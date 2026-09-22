Песков: постоянное членство в Совбезе ООН нужно расширить
Совет Безопасности ООН необходимо реформировать, постоянное членство должно быть расширено в обязательном порядке. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге.
Так Песков прокомментировал предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменить право вето в Совбезе ООН и отказаться от постоянного членства в пользу ротационного.
«Появилось много государств или, может быть, межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в Совете Безопасности. Но вместе с тем мы считаем, что институт постоянных членов Совбеза и право вето является очень важным элементом для всей структуры Организации Объединенных Наций», – заявил Песков, добавив, что Москва сохраняет приверженность этому очень важному элементу.
22 сентября Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН и отказаться от системы постоянного членства. Лидер Турции считает, что отмена права вето должна стать отправной точкой реформы Совбеза. Он выступил за создание широкой коалиции стран вокруг принципа, при котором ни одно государство не сможет постоянно блокировать волю большинства международного сообщества. Эрдоган также предложил усилить полномочия Генассамблеи ООН.