Песков: постоянное членство в Совбезе ООН нужно расширить

«Появилось много государств или, может быть, межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в Совете Безопасности. Но вместе с тем мы считаем, что институт постоянных членов Совбеза и право вето является очень важным элементом для всей структуры Организации Объединенных Наций», – заявил Песков, добавив, что Москва сохраняет приверженность этому очень важному элементу.