Лавров: Запад бездоказательно возлагает на Россию вину за дроны в Европе
Западные СМИ необоснованно обвиняют Россию в появлении беспилотников на территории европейских стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума «Диалог о фейках 4.0».
«Каждый раз выясняется, что либо это был не дрон, либо дрон, но украинский, либо дрон, который трудно опознать как принадлежащий Российской Федерации», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Лаврова, Запад «разыгрывает политические карты», возлагая вину на Россию, но детали обвинений их не интересуют. Он обратил внимание, что через несколько дней после публикации подобных фейков новость «сползает на задние полосы газет», однако власти европейских стран, зацепившись за дезинформацию, могут выслать дипломатов РФ, как это было в Германии.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вся информационная политика Запада строится на раздувании фейков о России, прикрывая доступ к альтернативным источникам.
21 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информационные войны не закончатся быстро. По его словам, «потребуются огромные усилия всех информагентств мира, чтобы на фоне грязных информационных потоков» сохранять профессиональный подход.
24 августа СВР назвала обвинения России после инцидента в Лейпциге отработанным сценарием. Ведомство отметило, что после обнаружения 5 августа дрона со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов в аэропорту Лейпциг / Галле немецкие политики разных уровней начали утверждать о якобы причастности Москвы.