Лавров: Запад бездоказательно возлагает на Россию вину за дроны в Европе

По словам Лаврова, Запад «разыгрывает политические карты», возлагая вину на Россию, но детали обвинений их не интересуют. Он обратил внимание, что через несколько дней после публикации подобных фейков новость «сползает на задние полосы газет», однако власти европейских стран, зацепившись за дезинформацию, могут выслать дипломатов РФ, как это было в Германии.