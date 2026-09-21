Песков: информационные войны быстро не закончатся

«Это потребует влияния, огромных усилий от всех информационных агентств мира с тем, чтобы бороться, и с тем, чтобы на фоне этих таких грязных информационных потоков сохранять свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости информации», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).