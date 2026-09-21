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Главная / Политика /

Песков: информационные войны быстро не закончатся

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Информационные войны и фейки быстро не закончатся, они будут развиваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

«Это потребует влияния, огромных усилий от всех информационных агентств мира с тем, чтобы бороться, и с тем, чтобы на фоне этих таких грязных информационных потоков сохранять свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости информации», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

18 сентября, в первый день выборов, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ведомство научилось противостоять информационным атакам. По ее словам, цель таких атак – сорвать выборы и снизить явку. Идет психологическая и информационная война, и ЦИК обязан с этим справляться, подчеркнула Памфилова.

В ноябре 2025 г. президент РФ Владимир Путин сказал, что фейки и вбросы являются оружием в руках противников России. Он отметил, что противостояние таким попыткам повлиять на Россию и ее жителей – очень важное направление.

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