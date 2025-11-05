Газета
Главная / Политика /

Путин рассказал об использовании фейков и вбросов в качестве оружия против России

Ведомости

Фейки и вбросы являются оружием в руках противников России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Это оружие, которое противники России используют против нас, и совершенствуют его», – считает президент.

Он отметил, что противостояние таким попыткам повлиять на Россию и ее жителей – очень важное направление.

Путин в июне заявил, что страны Запада придумали «страшилку» о возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.

В ноябре 2022 г. президент говорил, что интернет является пространством фейков и информационных атак, поэтому там ничему нельзя доверять. По его словам, на фоне развития современных технологий проблема стала существенно острее.

