Путин рассказал об использовании фейков и вбросов в качестве оружия против России
Фейки и вбросы являются оружием в руках противников России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«Это оружие, которое противники России используют против нас, и совершенствуют его», – считает президент.
Он отметил, что противостояние таким попыткам повлиять на Россию и ее жителей – очень важное направление.
Путин в июне заявил, что страны Запада придумали «страшилку» о возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.
В ноябре 2022 г. президент говорил, что интернет является пространством фейков и информационных атак, поэтому там ничему нельзя доверять. По его словам, на фоне развития современных технологий проблема стала существенно острее.