Путин: в интернете ничему нельзя доверять

«Ясно, что жизнь многообразнее и сложнее, чем то, что показывают на экране телевизора или даже в интернете: там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире... информация – это тоже оружие», – рассказал он.