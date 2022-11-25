Путин: в интернете ничему нельзя доверять
Сегодня интернет является пространством фейков и информационных атак, там ничему нельзя доверять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих.
«Ясно, что жизнь многообразнее и сложнее, чем то, что показывают на экране телевизора или даже в интернете: там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире... информация – это тоже оружие», – рассказал он.
Президент добавил, что так было всегда, однако на фоне развития современных технологий проблема стала существенно острее.
Владимир Путин не в первый раз критикует последствия повсеместного распространения интернета. Так, весной 2021 г. он заявил, что всемирная сеть способна разрушить общество изнутри, если ее не подчинить моральным законам.
Президент тогда отметил, что в интернете можно столкнуться с призывами к участию в незаконных уличных акциях, детской порнографией и проституцией, распространением наркотиков. В декабре того же года глава государства обвинил международные интернет-платформы в массовых случаях мошенничества и злоупотребления персональными данными людей. Президент тогда добавил, что без технологии искусственного интеллекта, который использует большие данные, в том числе персональные, «двигаться совершенно невозможно».
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