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Путин предупредил о способности интернета разрушить общество изнутри

Ведомости

Если интернет не будет подчиняться моральным законам общества, то оно будет разрушаться изнутри, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Интернет проник уже во все сферы нашей жизни. И – по большому счету – он должен все-таки подчиняться даже не просто законам, формальным, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем, иначе это общество будет разрушаться изнутри», – сказал Путин.

Президент отметил, что в интернете можно столкнуться с призывами к участию в незаконных уличных акциях, детской порнографией и проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией также являются несовершеннолетние. Во всех этих примерах детей используют как источник получения прибыли.

«Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних и подростков к суицидам, к самоубийствам. И там тоже находят возможность на этом заработать», – подчеркнул Путин. Когда полиция добирается до этих «уродов», они оказываются совсем другими, нежели в виртуальном пространстве.

«Такой крутой, Рембо там, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова, ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – сказал он. Нельзя позволить никому это делать, добавил президент.

Накануне Путин в ходе своего выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД напомнил, что некоторые люди под разным «соусом» используют интернет для достижения собственных «хорьковых целей», включая распространение детской порнографии, проституции и доведение детей до самоубийств. Он также заявил, что МВД совместно с другими ведомствами должно мониторить интернет-пространство и активно бороться с теми, кто втягивает несовершеннолетних в участие в несогласованных акциях.

Ранее по теме: Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные митинги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных