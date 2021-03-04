Путин предупредил о способности интернета разрушить общество изнутри
Если интернет не будет подчиняться моральным законам общества, то оно будет разрушаться изнутри, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Интернет проник уже во все сферы нашей жизни. И – по большому счету – он должен все-таки подчиняться даже не просто законам, формальным, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем, иначе это общество будет разрушаться изнутри», – сказал Путин.
Президент отметил, что в интернете можно столкнуться с призывами к участию в незаконных уличных акциях, детской порнографией и проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией также являются несовершеннолетние. Во всех этих примерах детей используют как источник получения прибыли.
«Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних и подростков к суицидам, к самоубийствам. И там тоже находят возможность на этом заработать», – подчеркнул Путин. Когда полиция добирается до этих «уродов», они оказываются совсем другими, нежели в виртуальном пространстве.
«Такой крутой, Рембо там, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова, ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – сказал он. Нельзя позволить никому это делать, добавил президент.
Накануне Путин в ходе своего выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД напомнил, что некоторые люди под разным «соусом» используют интернет для достижения собственных «хорьковых целей», включая распространение детской порнографии, проституции и доведение детей до самоубийств. Он также заявил, что МВД совместно с другими ведомствами должно мониторить интернет-пространство и активно бороться с теми, кто втягивает несовершеннолетних в участие в несогласованных акциях.