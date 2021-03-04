Путин предупредил о способности интернета разрушить общество изнутри

«Такой крутой, Рембо там, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова, ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – сказал он. Нельзя позволить никому это делать, добавил президент.