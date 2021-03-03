Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные митинги

«Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, — это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно», — сказал глава государства.