Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные митинги
Министерство внутренних дел (МВД) совместно с другими ведомствами должно мониторить интернет-пространство и активно бороться с теми, кто втягивает несовершеннолетних в участие в несогласованных акциях, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Его речь опубликована на сайте Кремля.
«Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, — это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно», — сказал глава государства.
Путин напомнил, что некоторые люди под разным «соусом» используют интернет для достижения собственных «хорьковых целей», включая распространение детской порнографии, проституции и доведение детей до самоубийств. Он добавил, что необходимо исключить возникновение «дополнительных угроз для жизни и здоровья» несовершеннолетних.
Ранее Кремль заявил о недопустимости вовлечения детей в несогласованные митинги в связи с акциями, прошедшими 23 и 31 января в нескольких десятках городов России в поддержку арестованного 18 января основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 2 февраля его отправили в колонию общего режима на 3,5 года (2,5 года и 2 недели с учетом уже отбытого срока), заменив условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.
3 февраля начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что ведомство выявило в социальных сетях около 2500 призывов к участию в незаконных акциях. Он отметил, что в период протестов Роскомнадзор наблюдал целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в них и направлял администрациям интернет-площадок уведомления о необходимости удаления запрещенного контента.