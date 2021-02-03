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Роскомнадзор выявил 2,5 тыс. призывов к незаконным акциям в соцсетях

Ведомости

Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2500 призывов к участию в незаконных акциях 23 и 31 января, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгения Зайцева.

«Мы выявляли порядка 2,5 тысяч таких призывов, их удалили. И, можно сказать, в какой-то степени протестную активность снизили, по крайней мере, со стороны несовершеннолетних», – сказал Зайцев на общественных слушаниях. Он отметил, что в период протестов ведомство наблюдало целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в них и направляло администрациям интернет-площадок уведомления о необходимости удаления запрещенного контента.

Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Вчера Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. 

Кремль называет провокаторами тех, кто призывает людей участвовать в несанкционированных акциях. Еще перед первым митингом в поддержку Навального 23 января власти предупреждали о недопустимости вовлечения детей в протесты и призывали оградить их от этого.

Ранее по теме: Более 30 детей задержали на протестах в день суда над Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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