Роскомнадзор выявил 2,5 тыс. призывов к незаконным акциям в соцсетях

Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Вчера Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.