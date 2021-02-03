Роскомнадзор выявил 2,5 тыс. призывов к незаконным акциям в соцсетях
Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2500 призывов к участию в незаконных акциях 23 и 31 января, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгения Зайцева.
«Мы выявляли порядка 2,5 тысяч таких призывов, их удалили. И, можно сказать, в какой-то степени протестную активность снизили, по крайней мере, со стороны несовершеннолетних», – сказал Зайцев на общественных слушаниях. Он отметил, что в период протестов ведомство наблюдало целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в них и направляло администрациям интернет-площадок уведомления о необходимости удаления запрещенного контента.
Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Вчера Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
Кремль называет провокаторами тех, кто призывает людей участвовать в несанкционированных акциях. Еще перед первым митингом в поддержку Навального 23 января власти предупреждали о недопустимости вовлечения детей в протесты и призывали оградить их от этого.