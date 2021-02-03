Более 30 детей задержали на протестах в день суда над Навальным
На несогласованных акциях 2 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали свыше 30 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«В течение вчерашних суток более 30 детей были доставлены в отделение полиции, по нашей информации. Мы знаем, что ребят опросили, родители были вызваны, и все ребята, за которыми приехали родители, отправились домой», — сказала она «РИА Новостям». По ее словам, жалоб от родителей в связи со случившимся пока не поступало. Тем не менее уполномоченный орган продолжает отслеживать текущую ситуацию.
Вчера Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. В связи с этим перед заседанием и во время него возле здания суда собрались сторонники оппозиционера.
После вынесения приговора штаб Навального призвал людей собраться в центре столицы. К их разгону были подключены силовики. Подобные меры в отношении протестующих были приняты также в ходе митингов в поддержку Навального 23 и 31 января.
Кремль называет провокаторами тех, кто призывает людей участвовать в несанкционированных акциях. Еще перед первым митингом в поддержку Навального 23 января власти предупреждали о недопустимости вовлечения детей в протесты и призывали оградить их от этого.