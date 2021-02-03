Более 30 детей задержали на протестах в день суда над Навальным

Вчера Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. В связи с этим перед заседанием и во время него возле здания суда собрались сторонники оппозиционера.