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Более 30 детей задержали на протестах в день суда над Навальным

Ведомости

На несогласованных акциях 2 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали свыше 30 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«В течение вчерашних суток более 30 детей были доставлены в отделение полиции, по нашей информации. Мы знаем, что ребят опросили, родители были вызваны, и все ребята, за которыми приехали родители, отправились домой», — сказала она «РИА Новостям». По ее словам, жалоб от родителей в связи со случившимся пока не поступало. Тем не менее уполномоченный орган продолжает отслеживать текущую ситуацию.

Вчера Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. В связи с этим перед заседанием и во время него возле здания суда собрались сторонники оппозиционера.

После вынесения приговора штаб Навального призвал людей собраться в центре столицы. К их разгону были подключены силовики. Подобные меры в отношении протестующих были приняты также в ходе митингов в поддержку Навального 23 и 31 января.

Кремль называет провокаторами тех, кто призывает людей участвовать в несанкционированных акциях. Еще перед первым митингом в поддержку Навального 23 января власти предупреждали о недопустимости вовлечения детей в протесты и призывали оградить их от этого.

Ранее по теме: Алексей Навальный уедет в колонию более чем на 2,5 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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