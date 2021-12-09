Путин заявил о массовом мошенничестве с персональными данными в интернете
Массовые случаи мошенничества и злоупотребления персональными данными людей наблюдаются на международных интернет-платформах, также на них распространяется противоправный контент, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Не секрет, что сейчас в интернете, на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространение противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав», — заявил Путин.
Он напомнил, что 1 июля был принят «закон о приземлении», согласно которому иностранные ИТ-компании, которые работают в России, должны открыть свои представительства в стране.
Президент добавил, что без технологии искусственного интеллекта, который использует большие данные, в том числе персональные, «двигаться совершенно невозможно». Правительству поручено работать, чтобы устранить угрозу для прав граждан, однако работа идет не так, как хотелось бы президенту и СПЧ, потому что утечек данных «слишком много».
Закон, принятый Госдумой в июне 2021 г., обязывает иностранные интернет-ресурсы с суточной аудиторией от 500 000 пользователей открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо с 1 января 2022 г. За отказ от выполнения требований нарушителям грозит в том числе запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента. Роскомнадзор внес в список 13 компаний, которые должны открыть филиалы в России.
С февраля 2021 г. российские суды штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ). К запрещенной информации относятся призывы к участию в несогласованных акциях протеста, детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино и т. д. Общая сумма штрафов Google, Meta (ранее Facebook), Telegram, TikTok, Twitter, «Одноклассников» и VK за отказ удалить ссылки с начала года превысила 200 млн руб.