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Путин заявил о массовом мошенничестве с персональными данными в интернете

Ведомости

Массовые случаи мошенничества и злоупотребления персональными данными людей наблюдаются на международных интернет-платформах, также на них распространяется противоправный контент, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Не секрет, что сейчас в интернете, на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространение противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав», — заявил Путин.

Он напомнил, что 1 июля был принят «закон о приземлении», согласно которому иностранные ИТ-компании, которые работают в России, должны открыть свои представительства в стране. 

Президент добавил, что без технологии искусственного интеллекта, который использует большие данные, в том числе персональные, «двигаться совершенно невозможно». Правительству поручено работать, чтобы устранить угрозу для прав граждан, однако работа идет не так, как хотелось бы президенту и СПЧ, потому что утечек данных «слишком много». 

Закон, принятый Госдумой в июне 2021 г., обязывает иностранные интернет-ресурсы с суточной аудиторией от 500 000 пользователей открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо с 1 января 2022 г. За отказ от выполнения требований нарушителям грозит в том числе запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента. Роскомнадзор внес в список 13 компаний, которые должны открыть филиалы в России.

С февраля 2021 г. российские суды штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ). К запрещенной информации относятся призывы к участию в несогласованных акциях протеста, детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино и т. д. Общая сумма штрафов Google, Meta (ранее Facebook), Telegram, TikTok, Twitter, «Одноклассников» и VK за отказ удалить ссылки с начала года превысила 200 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных