Памфилова: ЦИК научился справляться с информационными атаками и запугиванием
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) научилась противостоять информационным атакам. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, цель таких атак – сорвать выборы и снизить явку.
«Метод террора, метод запугивания. Для чего запугивают? Чтобы люди не пришли на выборы, чтобы была низкая явка», – сказала Памфилова (цитата по «РИА Новости»).
Идет психологическая и информационная война, и ЦИК обязан с этим справляться, подчеркнула председатель ЦИК.
18 сентября председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) совершаются серьезные атаки. 15 сентября Памфилова отмечала, что перед выборами возрастает количество атак на инфраструктуру избирательной системы. При этом, по ее словам, многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.
Выборы в Госдуму начались в России 18 сентября и продлятся до 20 сентября.