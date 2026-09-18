Памфилова: ЦИК научился справляться с информационными атаками и запугиванием

18 сентября председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) совершаются серьезные атаки. 15 сентября Памфилова отмечала, что перед выборами возрастает количество атак на инфраструктуру избирательной системы. При этом, по ее словам, многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.