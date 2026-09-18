В Москве зафиксировали серьезные атаки на систему ДЭГ

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы. На них избирают депутатов Госдумы, членов региональных парламентов, а также губернаторов. В Госдуме формирование IX созыва пройдет по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.