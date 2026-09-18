В Москве зафиксировали серьезные атаки на систему ДЭГ
На систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) совершаются серьезные атаки в первый день голосования. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«Армия айтишников отбивает атаки [на систему электронного голосования]. Они на круглосуточном дежурстве. Атаки более серьезные, чем были ранее», – сказала она (цитата по «Вести»).
15 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что перед выборами возрастает количество атак на инфраструктуру избирательной системы. При этом, по ее словам, многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.
С 18 по 20 сентября в России проходят выборы. На них избирают депутатов Госдумы, членов региональных парламентов, а также губернаторов. В Госдуме формирование IX созыва пройдет по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.