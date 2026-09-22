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Силы ПВО сбили шесть авиабомб и 629 украинских БПЛА

Инна Шульгина
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили шесть управляемых авиабомб, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 629 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации по состоянию на 22 сентября.

Вооруженные силы (ВС) РФ также поразили логистические центры, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Атаки были совершены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска завершили окружение крупного узла обороны украинских сил в Доброполье ДНР. Согласно информации ведомства, окружение завершилось в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр». Направлением дальнейшего продвижения «Центра» стала Александровка.

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