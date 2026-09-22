Силы ПВО сбили шесть авиабомб и 629 украинских БПЛА

Вооруженные силы (ВС) РФ также поразили логистические центры, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Атаки были совершены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.