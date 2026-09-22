Российские военные окружили узел обороны ВСУ в Доброполье
Российские войска завершили окружение крупного узла обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Доброполье Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, окружение было завершено в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр». Направлением дальнейшего продвижения «Центра» стала Александровка.
По данным Минобороны, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение заблокированных формирований украинских войск.
21 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над поселком Новоалександровка и селом Польная в Харьковской области.
19 сентября «Север» занял Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. «Центр» взял под контроль населенный пункт Марьевка и Гулево в ДНР, а «Восток» занял Зеленую Диброву в Запорожской области.