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Российские военные окружили узел обороны ВСУ в Доброполье

Ксения Наумчик
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Российские войска завершили окружение крупного узла обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Доброполье Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, окружение было завершено в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр». Направлением дальнейшего продвижения «Центра» стала Александровка.

По данным Минобороны, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение заблокированных формирований украинских войск.

21 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над поселком Новоалександровка и селом Польная в Харьковской области.

19 сентября «Север» занял Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. «Центр» взял под контроль населенный пункт Марьевка и Гулево в ДНР, а «Восток» занял Зеленую Диброву в Запорожской области.

18 сентября Вооруженные силы России взяли под контроль села Веролюбовка и Золотой Колодезь в ДНР. 15 сентября «Север» установил контроль над селом Ольховатка в Харьковской области.