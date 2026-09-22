Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER280,19+1,04%CNY Бирж.12,566+0,56%IMOEX2 292,22+1,52%RTSI858,67+1,52%RGBI112,64-0,03%RGBITR770,31+0,01%
Главная / Политика /

Политолог: «Единая Россия» улучшила результаты на выборах в Госдуму

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Результатом победы «Единой России» на выборах депутатов Госдумы является увеличение числа проголосовавших за партию. Об этом заявил политолог и президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе Экспертного института социальных исследований и фонда «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

«Мне кажется, все-таки главное – это результат, это фиксация большинства, фиксация увеличения числа проголосовавших за партию. Это, на мой взгляд, основной результат, если мы говорим не проценты», – сказал он. 

В качестве политических предпосылок победы ЕР политолог назвал поддержку президента РФ Владимира Путина, высокий уровень патриотических настроений в обществе и запрос на стабильность и благополучное будущее. 

Политолог отметил, что в течение последних двух дет ЕР активно донастраивала свои институты: региональный и муниципальный депутатский корпус (3099 региональных депутата – 76,82% от фактического числа депутатов, 130 577 муниципальных депутатов – более 84% от общего количества); первичные и местные отделения (86 611 отделений); организации сторонников (индивидуальное членство – 980 000 человек и общественные организации); региональное отделение ВПШ (5 филиалов); предварительное голосование (всего были внесены заявления от 22 833 кандидатов, средний конкурс на место – 6,7 кандидатов). 

Отдельно политолог отметил политико-технологические факторы. Среди них он назвал работу экспертного совета по подготовке народной программы партии. ЕР собрала более 3 млн обращений граждан. 

По данным ЦИК, после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» набрала 57,96%, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, «Справедливая Россия» – 5,1%.

Читайте также:Кто поздравил единороссов и руководство страны с победой на выборах
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её