Политолог: «Единая Россия» улучшила результаты на выборах в Госдуму

Политолог отметил, что в течение последних двух дет ЕР активно донастраивала свои институты: региональный и муниципальный депутатский корпус (3099 региональных депутата – 76,82% от фактического числа депутатов, 130 577 муниципальных депутатов – более 84% от общего количества); первичные и местные отделения (86 611 отделений); организации сторонников (индивидуальное членство – 980 000 человек и общественные организации); региональное отделение ВПШ (5 филиалов); предварительное голосование (всего были внесены заявления от 22 833 кандидатов, средний конкурс на место – 6,7 кандидатов).