США пригрозили санкциями за обслуживание иранских авиакомпаний
С 23 сентября работа иранских авиакомпаний по всему миру может быть остановлена. Об этом телеканалу CNBC сообщил глава минфина США Скотт Бессент.
По его словам, речь идет в том числе об ограничениях для компаний, которые обеспечивают работу иранских самолетов за рубежом. Бессент упомянул поставки авиационного топлива, наземное обслуживание и продажу билетов.
Американский министр предупредил, что компании, которые продолжат предоставлять такие услуги Ирану, могут столкнуться с санкциями США, включая ограничения, связанные с использованием долларовой финансовой системы.
1 сентября Бессент заявил, что США введут санкции против стран, которые продолжают торговать с Ираном. Он также назвал стратегию США «величайшей скоординированной экономической изоляцией в истории мира». По его словам, пришло время союзникам Вашингтона и всему международному сообществу определиться.
24 августа глава американского минфина заявил, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном, будет исключена из долларовой системы.