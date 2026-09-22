США пригрозили санкциями за обслуживание иранских авиакомпаний

1 сентября Бессент заявил, что США введут санкции против стран, которые продолжают торговать с Ираном. Он также назвал стратегию США «величайшей скоординированной экономической изоляцией в истории мира». По его словам, пришло время союзникам Вашингтона и всему международному сообществу определиться.