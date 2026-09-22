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США пригрозили санкциями за обслуживание иранских авиакомпаний

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

С 23 сентября работа иранских авиакомпаний по всему миру может быть остановлена. Об этом телеканалу CNBC сообщил глава минфина США Скотт Бессент.

По его словам, речь идет в том числе об ограничениях для компаний, которые обеспечивают работу иранских самолетов за рубежом. Бессент упомянул поставки авиационного топлива, наземное обслуживание и продажу билетов.

Американский министр предупредил, что компании, которые продолжат предоставлять такие услуги Ирану, могут столкнуться с санкциями США, включая ограничения, связанные с использованием долларовой финансовой системы.

1 сентября Бессент заявил, что США введут санкции против стран, которые продолжают торговать с Ираном. Он также назвал стратегию США «величайшей скоординированной экономической изоляцией в истории мира». По его словам, пришло время союзникам Вашингтона и всему международному сообществу определиться. 

24 августа глава американского минфина заявил, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном, будет исключена из долларовой системы.

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