Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP100,56+3,47%CNY Бирж.12,577+0,66%IMOEX2 297,75+1,76%RTSI861,04+1,8%RGBI112,46-0,19%RGBITR769,07-0,15%
Главная / Политика /

Россия и Монголия обсудили вопросы безопасности

Ксения Наумчик
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов с 21 по 23 сентября посетил Улан-Батор, где провел встречи с представителями руководства Монголии и двусторонние консультации по вопросам безопасности. Визит прошел в рамках развития российско-монгольского взаимодействия, сообщили в Совбезе.

Венедиктов был принят премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом, а также членом Великого государственного хурала, первым вице-премьером и министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром. Кроме того, российский представитель провел консультации с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Алтангэрэлийн Бямбажаргалом.

Стороны подробно обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне, достигнутых, в том числе, по итогам встреч в Бишкеке и Владивостоке в сентябре. Отдельное внимание уделили дальнейшему развитию контактов между советами безопасности двух стран на фоне растущей нестабильности в международных делах.

Участники консультаций отметили необходимость совместного реагирования на общие вызовы и угрозы в сфере безопасности. Также была подчеркнута важность взаимодействия России и Монголии на международной арене, в том числе в рамках ШОС и БРИКС-аутрич.

В ходе визита стороны обменялись мнениями по вопросам международной безопасности, ситуации вокруг Украины, а также обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Переговоры прошли, по оценке российской стороны, в дружественной атмосфере.

2 сентября в рамках ВЭФ президент России Владимир Путин встретился с Учралом. В ходе беседы глава государства отметил, что отношения между Россией и Монголией достигли «уровня всеобъемлющего стратегического партнерства». По его словам, дружественные отношения между странами строятся на давних традициях. Путин добавил, что более 70 субъектов России поддерживают отношения с Монголией в разных сферах, в том числе в экономике, культуре, образовании, спортивных и молодежных контактах. Он также заявил, что Россия будет «участвовать на высоком уровне» в форуме регионов, который состоится в Улан-Баторе в сентябре.

1 сентября Путин также встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС в Бишкеке. В ходе встречи российский лидер отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 4,5%, а в этом году – более чем на 18%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её