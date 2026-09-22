Россия и Монголия обсудили вопросы безопасности
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов с 21 по 23 сентября посетил Улан-Батор, где провел встречи с представителями руководства Монголии и двусторонние консультации по вопросам безопасности. Визит прошел в рамках развития российско-монгольского взаимодействия, сообщили в Совбезе.
Венедиктов был принят премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом, а также членом Великого государственного хурала, первым вице-премьером и министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром. Кроме того, российский представитель провел консультации с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Алтангэрэлийн Бямбажаргалом.
Стороны подробно обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне, достигнутых, в том числе, по итогам встреч в Бишкеке и Владивостоке в сентябре. Отдельное внимание уделили дальнейшему развитию контактов между советами безопасности двух стран на фоне растущей нестабильности в международных делах.
Участники консультаций отметили необходимость совместного реагирования на общие вызовы и угрозы в сфере безопасности. Также была подчеркнута важность взаимодействия России и Монголии на международной арене, в том числе в рамках ШОС и БРИКС-аутрич.
В ходе визита стороны обменялись мнениями по вопросам международной безопасности, ситуации вокруг Украины, а также обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Переговоры прошли, по оценке российской стороны, в дружественной атмосфере.
2 сентября в рамках ВЭФ президент России Владимир Путин встретился с Учралом. В ходе беседы глава государства отметил, что отношения между Россией и Монголией достигли «уровня всеобъемлющего стратегического партнерства». По его словам, дружественные отношения между странами строятся на давних традициях. Путин добавил, что более 70 субъектов России поддерживают отношения с Монголией в разных сферах, в том числе в экономике, культуре, образовании, спортивных и молодежных контактах. Он также заявил, что Россия будет «участвовать на высоком уровне» в форуме регионов, который состоится в Улан-Баторе в сентябре.
1 сентября Путин также встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС в Бишкеке. В ходе встречи российский лидер отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 4,5%, а в этом году – более чем на 18%.