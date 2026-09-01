Путин встретился с президентом Монголии

Российский лидер отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 4,5%. В этом году наблюдается его увеличение более чем на 18%. Путин добавил, что успешно идет работа Российско-монгольской межправкомиссии по торговому и научно-техническому сотрудничеству, а временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, вступившее в силу в 2026 г., обеспечит преференции для поставок монгольских товаров на всю территорию объединения.