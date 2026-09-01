Путин встретился с президентом Монголии
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи Путин подчеркнул, что российско-монгольские отношения стратегического партнерства, основанные на дружбе и совместных интересах, являются результатом многовековых традиций.
Российский лидер отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 4,5%. В этом году наблюдается его увеличение более чем на 18%. Путин добавил, что успешно идет работа Российско-монгольской межправкомиссии по торговому и научно-техническому сотрудничеству, а временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, вступившее в силу в 2026 г., обеспечит преференции для поставок монгольских товаров на всю территорию объединения.
С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов и экологии, председатель российской части межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов.
Последний раз Путин и Хурэлсух проводили встречу в мае 2025 г. в Кремлевском дворце. В ходе беседы лидеры стран затронули вопросы развития торговли.