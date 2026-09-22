Россия и Иран готовят соглашение о совместном кинопроизводстве
Иран и Россия планируют в ближайшее время заключить соглашение о совместном кинопроизводстве фильмов. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на пресс-конференции.
По словам дипломата, на этой неделе Россию посетит министр культуры Ирана Аббас Салехи. В рамках визита он откроет Дни иранской культуры в России, примет участие в культурных мероприятиях в Санкт-Петербурге и проведет заседание двустороннего ирано-российского комитета по вопросам культуры.
Дни иранской культуры, по данным посольства Ирана, пройдут с 26 сентября по 4 октября. Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Астрахани.
3 сентября на видеосервисе Wink вышел сериал «Трудно быть богом» режиссера Дмитрия Тюрина. В его основе – одноименная повесть братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Часть кинопроекта была снята в Иране, съемочный процесс начался в мае 2025 г. Помощь в организации съемок в Иране оказали вице-премьер РФ Александр Новак, который был сопредседателем Российско-Иранской межправительственной комиссии, и Министерство иностранных дел России. Съемочный блок в Иране продлился несколько месяцев, остальные сцены были сняты в кинопарке «Москино» в Москве.
Главную роль дона Руматы Эсторского исполнил сербский актер Александар Радойичич. В сериале также снялись Сергей Безруков (дон Кондор), Федор Бондарчук (дон Куба) и Федор Лавров (дон Рэба). Проект произведен компаниями «НМГ студия» (входит в холдинг «Национальная медиа группа»), Team Films и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета. Всего запланирован выход 10 серий.