Россия и Иран готовят соглашение о совместном кинопроизводстве

3 сентября на видеосервисе Wink вышел сериал «Трудно быть богом» режиссера Дмитрия Тюрина. В его основе – одноименная повесть братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Часть кинопроекта была снята в Иране, съемочный процесс начался в мае 2025 г. Помощь в организации съемок в Иране оказали вице-премьер РФ Александр Новак, который был сопредседателем Российско-Иранской межправительственной комиссии, и Министерство иностранных дел России. Съемочный блок в Иране продлился несколько месяцев, остальные сцены были сняты в кинопарке «Москино» в Москве.