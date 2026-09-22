Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов во время встречи в ООН
Президент США Дональд Трамп не дал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ответить на вопросы журналистов в ходе переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили «РИА Новости».
Встреча началась с приветственного слова Трампа. Американский лидер пообещал содействовать в разрешении украинского кризиса. Зеленский поблагодарил его за контакт и поддержку. Когда журналисты хотели спросить его об ударах украинской армии по российским НПЗ, он хотел ответить, но «остался безмолвным на фоне рассуждений Трампа о ценах на дизтопливо».
22 сентября Трамп и Зеленский провели переговоры. Они длились 40 минут, при этом часть, к которой были допущены журналисты, – всего 7 минут. В ходе встречи лидеры стран обсудили производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Также Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта. Зеленский обратил внимание на то, что конфликт нужно завершить до начала зимы.