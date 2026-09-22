Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов во время встречи в ООН

22 сентября Трамп и Зеленский провели переговоры. Они длились 40 минут, при этом часть, к которой были допущены журналисты, – всего 7 минут. В ходе встречи лидеры стран обсудили производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Также Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта. Зеленский обратил внимание на то, что конфликт нужно завершить до начала зимы.