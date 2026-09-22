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Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов во время встречи в ООН

Анна Суслова
Julia Demaree Nikhinson \ AP
Julia Demaree Nikhinson \ AP

Президент США Дональд Трамп не дал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ответить на вопросы журналистов в ходе переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили «РИА Новости».

Встреча началась с приветственного слова Трампа. Американский лидер пообещал содействовать в разрешении украинского кризиса. Зеленский поблагодарил его за контакт и поддержку. Когда журналисты хотели спросить его об ударах украинской армии по российским НПЗ, он хотел ответить, но «остался безмолвным на фоне рассуждений Трампа о ценах на дизтопливо».

22 сентября Трамп и Зеленский провели переговоры. Они длились 40 минут, при этом часть, к которой были допущены журналисты, – всего 7 минут. В ходе встречи лидеры стран обсудили производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Также Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта. Зеленский обратил внимание на то, что конфликт нужно завершить до начала зимы.

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