Испания откажется от российского СПГ, несмотря на долгосрочные контракты

«У некоторых испанских компаний есть контракты на поставку СПГ, заключенные много лет назад; это долгосрочные соглашения. Такие вопросы не решаются в последний момент – речь идет о десятилетиях сотрудничества», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).