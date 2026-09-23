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Испания откажется от российского СПГ, несмотря на долгосрочные контракты

Инна Шульгина

Испания откажется от поставок российских энергоносителей, несмотря на заключенные долгосрочные контракты. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на площадке аналитического центра Atlantic Council (организация признана нежелательной на территории РФ).

«У некоторых испанских компаний есть контракты на поставку СПГ, заключенные много лет назад; это долгосрочные соглашения. Такие вопросы не решаются в последний момент – речь идет о десятилетиях сотрудничества», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Альбарес отметил, что Испания будет соблюдать новые санкционные меры, и предложил помочь Европе поставками газа «от надежных партнеров», например из США.

По данным Enagas, за первые семь месяцев 2026 г. Россия стала третьим поставщиком СПГ в Испанию – 39 443 ГВт\ч, или 18,3% от всего объема. Крупнейшим поставщиком является Алжир.‍

В январе Совет Европейского союза (ЕС) официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

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