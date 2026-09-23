Дмитриев назвал медь новым золотом
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордные цены на медь на бирже. Он написал об этом в соцсети X.
«Медь – это новое золото», – прокомментировал Дмитриев.
К публикации он прикрепил скриншот сообщения The Kobeissi Letter с диаграммой котировок.
23 сентября медь в Лондоне приблизилась к рекордному уровню, а фьючерсы на Нью-Йоркской бирже достигли нового исторического максимума. Это произошло на фоне сокращения запасов и предпраздничных закупок, свидетельствующих об ограничении предложения на физическом рынке Китая, пишет Bloomberg. Трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,6% и закрылись на отметке $14 748,50 за тонну. После закрытия торгов на Лондонской бирже металлов Comex продемонстрировала рост и достигла рекордной отметки в $6,9285 за фунт.
8 сентября стоимость меди выросла до $14 617 за тонну на фоне ожиданий пошлин от США на импорт рафинированного металла.