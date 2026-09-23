Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PHOR5 274+0,06%CNY Бирж.12,612+0,09%IMOEX2 306,55+0,28%RTSI864,34+0,28%RGBI112,39-0,04%RGBITR768,930%
Главная / Политика /

Дмитриев назвал медь новым золотом

Инна Шульгина

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордные цены на медь на бирже. Он написал об этом в соцсети X.

«Медь – это новое золото», – прокомментировал Дмитриев.

К публикации он прикрепил скриншот сообщения The Kobeissi Letter с диаграммой котировок.

23 сентября медь в Лондоне приблизилась к рекордному уровню, а фьючерсы на Нью-Йоркской бирже достигли нового исторического максимума. Это произошло на фоне сокращения запасов и предпраздничных закупок, свидетельствующих об ограничении предложения на физическом рынке Китая, пишет Bloomberg. Трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,6% и закрылись на отметке $14 748,50 за тонну. После закрытия торгов на Лондонской бирже металлов Comex продемонстрировала рост и достигла рекордной отметки в $6,9285 за фунт.

8 сентября стоимость меди выросла до $14 617 за тонну на фоне ожиданий пошлин от США на импорт рафинированного металла.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь