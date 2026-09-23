Захарова порекомендовала Сикорскому выпить галоперидол
Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому нужно принять галоперидол. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала заявления главы польского МИДа о том, что он сделал продовольственные запасы на случай войны. По словам Сикорского, он заготовил рис, «дома у него есть насос», а из фруктов со своего огорода министр приготовил варенье.
«Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас, – галоперидол», – посоветовала Захарова.
Российские официальные лица неоднократно опровергали слухи о том, что РФ якобы готовится к нападению на Европу. 18 сентября российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия не имеет агрессивных намерений относительно европейских стран. По его словам, у РФ нет никаких оснований для этого.
11 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что у России нет военных целей на территории европейских стран. Слухи о том, что РФ готовит нападение, он назвал бредом. По его словам, заявления о якобы готовящемся нападении направлены на оправдание помощи Украине.
Европа, в свою очередь, открыто готовится к военному противостоянию с Россией. 26 июня замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин сообщал, что страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне.