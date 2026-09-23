Рубио назвал логичным завершение конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине логично и отвечает интересам обеих сторон. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции 77 WABC.
«Но, к сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда», – посетовал Рубио. По его словам, конфликт не идет на пользу ни одной из сторон.
22 сентября президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия и Украина в скором времени могут завершить конфликт. Он отметил, что Вашингтон тесно сотрудничает с Москвой и Киевом по этому вопросу.
21 сентября Трамп призвал прекратить украинский конфликт. Американский лидер отметил, что украинские атаки повредили нефтеперерабатывающие заводы. «Страдает весь мир», – написал он.
19 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и Рубио позволит обсудить дипломатическое разрешение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это станет подходящим поводом и подходящими рамками для детального обсуждения всей ситуации.