Посол: Иран гордится способностью атаковать американские базы
Тегеран гордится, что смог атаковать военные базы США. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил посол Ирана Казем Джалали.
Дипломат обратил внимание, что обладание передовым оружием никогда не приносит никому безопасности и соседи Ирана на юге Персидского залива «должны были это понять за последнее время». Джалали указал, что эти государства считали, что имеют стопроцентную безопасность, так как на их территории находятся авиационные базы США и никто не сможет их атаковать. С этих же баз был атакован Иран, что привело к гибели детей.
«И мы в ответ атаковали, естественно, американские базы. А это беспрецедентно, чтобы какая-либо страна атаковала американские базы. Но мы с гордостью заявляем, что это мы, иранцы, атаковали американские базы», – подчеркнул Джалали.
31 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские силы ударили по американским базам в Иордании в ответ на атаку на остров Ларак. Под удар попали военные базы короля Хусейна и «Аль-Азрак». В КСИР уточнили, что операция была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника», что «привело к значительному ущербу» для военных объектов США.