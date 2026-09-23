Посол: Иран гордится способностью атаковать американские базы

Дипломат обратил внимание, что обладание передовым оружием никогда не приносит никому безопасности и соседи Ирана на юге Персидского залива «должны были это понять за последнее время». Джалали указал, что эти государства считали, что имеют стопроцентную безопасность, так как на их территории находятся авиационные базы США и никто не сможет их атаковать. С этих же баз был атакован Иран, что привело к гибели детей.