Восемь человек пострадали из-за ударов ВСУ по Белгородской области

23 сентября Минобороны России сообщило, что в течение суток дежурные средства ПВО сбили 17 БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Также в ночь с 21 на 22 сентября ПВО сбили 297 дронов.