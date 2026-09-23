Восемь человек пострадали из-за ударов ВСУ по Белгородской области
Восемь человек пострадали за сутки в результате украинских атак на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.
«Семеро госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – написал глава региона.
По его словам, в течение суток ВСУ произвели 14 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Также Киев 6 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Губернатор отметил, что 145 БПЛА были уничтожены силами ПВО России.
Шуваев уточнил, что Украина атаковала Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Чернянский и Шебекинский округи.
23 сентября Минобороны России сообщило, что в течение суток дежурные средства ПВО сбили 17 БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Также в ночь с 21 на 22 сентября ПВО сбили 297 дронов.