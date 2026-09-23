Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UNAC0,375+0,4%CNY Бирж.12,613+0,1%IMOEX2 307,66+0,33%RTSI864,76+0,33%RGBI112,39-0,04%RGBITR768,920%
Главная / Политика /

Bloomberg: переговоры Зеленского и фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошли напряженно

Сергей Пахомов
OLIVIER MATTHYS \ TASS
OLIVIER MATTHYS \ TASS

Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского в ООН 22 сентября прошла в напряженной обстановке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника агентства, украинский лидер выразил обеспокоенность перспективами эскалации конфликта в зимний период, учитывая ограниченные возможности противовоздушной обороны для защиты городов. Кроме того, Зеленский был возмущен тем, что Евросоюз (ЕС) снял санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Bloomberg отметил, что представители ЕС потребовали от Украины принять законы, направленные против теневой экономики и приближения к европейскому законодательству. Они подчеркнули, что не выделят дополнительного финансирования, пока этого не произойдет.

15 сентября еврокомиссары направили письмо депутатам верховной рады Украины в ответ на просьбу президента страны Владимира Зеленского выделить дополнительное финансирование на сумму $27 млрд. В письме приведен перечень законов, которые Украине необходимо будет принять для получения денежных средств по кредитным программам Ukraine Support Loan и Ukraine Facility.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её