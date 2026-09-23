Bloomberg: переговоры Зеленского и фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошли напряженно
Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского в ООН 22 сентября прошла в напряженной обстановке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По словам собеседника агентства, украинский лидер выразил обеспокоенность перспективами эскалации конфликта в зимний период, учитывая ограниченные возможности противовоздушной обороны для защиты городов. Кроме того, Зеленский был возмущен тем, что Евросоюз (ЕС) снял санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Bloomberg отметил, что представители ЕС потребовали от Украины принять законы, направленные против теневой экономики и приближения к европейскому законодательству. Они подчеркнули, что не выделят дополнительного финансирования, пока этого не произойдет.
15 сентября еврокомиссары направили письмо депутатам верховной рады Украины в ответ на просьбу президента страны Владимира Зеленского выделить дополнительное финансирование на сумму $27 млрд. В письме приведен перечень законов, которые Украине необходимо будет принять для получения денежных средств по кредитным программам Ukraine Support Loan и Ukraine Facility.