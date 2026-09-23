Путин обсудит с членами правительства систему «Честный знак»
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ. Профильной темой станет вопрос об использовании системы «Честный знак» для обеления экономики в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
По словам Пескова, на совещании ожидаются доклады зампредседателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, руководителя Росалкогольтабакконтроля Игоря Алешина и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
«В открытом режиме традиционно будут обсуждаться текущие вопросы повестки дня. Будут тоже доклады министров, соответствующие оценки Путина и так далее. Как это традиционно бывает», – рассказал Песков.
По его словам, другие встречи и совещания президента 23 сентября будут носить внутренний характер.
Госсистема маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 г. В настоящее время маркировкой охвачены 52 товарные категории: в 36 из них маркировка уже является обязательной, в 16 – идет добровольный бесплатный эксперимент. 2 сентября заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов сообщил «Ведомостям», что планов по запуску маркировки хлеба и хлебобулочных изделий в России сейчас нет.