Путин обсудит с членами правительства систему «Честный знак»

Госсистема маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 г. В настоящее время маркировкой охвачены 52 товарные категории: в 36 из них маркировка уже является обязательной, в 16 – идет добровольный бесплатный эксперимент. 2 сентября заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов сообщил «Ведомостям», что планов по запуску маркировки хлеба и хлебобулочных изделий в России сейчас нет.